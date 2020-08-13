Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Филиппины планируют начать тестировать российскую вакцину от коронавируса в октябре 

ТАСС и ещё 4 28 минут назад
Филиппины планируют начать клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" уже в октябре. Об этом в четверг во время пресс-конференции сообщил пресс-секретарь президента Гарри Рок.
По его словам, "третья стадия клинических испытаний [вакцины] на Филиппинах пройдет одновременно с Россией с октября по март 2021 года".

"Произойдет это после того, как в сентябре группа экспертов завершит проверку первого и второго этапов российских испытаний", — отметил он, добавив, что "Россия профинансирует испытания".

Вместе с тем пресс-секретарь не уточнил, сколько людей примут участие в исследовании. Если испытания пройдут успешно, то уже в апреле 2021 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами Филиппин зарегистрирует вакцину.
10 августа президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о готовности получить от РФ вакцину против коронавируса после начала ее массового производства. Вместе с тем он вызвался первым на себе испытать российскую вакцину, когда она прибудет на Филиппины. Рок отметил, что "прививку президенту смогут сделать не раньше мая 2021 года".
Названа цена российской вакцины от коронавируса
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет — до двух лет. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.
30 января на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени число заразившихся в стране превысило 139,5 тыс., вылечились более 68,4 тыс. пациентов, умерли 2,3 тыс. человек.
ТАСС: последние новости
Лукашенко заявил о необходимости обеспечить безопасность граждан Лукашенко заявил о необходимости обеспечить безопасность граждан В ряде спальных районов Минска силовики вновь применяют спецсредства против манифестантов В ряде спальных районов Минска силовики вновь применяют спецсредства против манифестантов МИД Украины направил России ноту протеста из-за военных учений в Крыму МИД Украины направил России ноту протеста из-за военных учений в Крыму
Комментарии 2
В мире , Видео , Кирилл Дмитриев , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , Филиппины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
В РФ высказались о позоре Лукашенко
В РФ высказались о позоре Лукашенко
Видео
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
00:30
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
В мире Общество
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
01:44
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
Армия
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
01:12
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
Происшествия
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
03:09
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
В мире
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
00:45
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
Происшествия
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
01:10
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
00:23
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Происшествия В мире
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
00:50
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
Шоу-бизнес
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
00:30
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
Происшествия Криминал
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
00:34
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение