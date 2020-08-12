Белорусский милиционер признал Тихановскую президентом

«Я, Колос Иван Николаевич являюсь действующим сотрудником ОВД и работаю в должности участкового инспектора милиции. Коллеги, мы поклялись с вами защищать белорусский народ, но вместо этого мы отстаиваем интересы лишь одного человека, который насильственно захватил эту власть и теперь не имеет смелости, чтобы прекратить кровопролитие, вернув власть народу», — сказал он.