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Политтехнолог: Лукашенко вылетел в Москву на встречу с Путиным 

ИА Regnum 27 минут назад
Политтехнолог заявил о тайном визите Лукашенко в Москву
Фото: Reuters
Политтехнолог Владислав Рогимов утверждает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко тайно покинул свою страну и вылетел в Москву для непубличной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Рогимов написал сегодня, 12 августа, в своем телеграм-канале.

«По информации от моего источника в АП Белоруссии Лукашенко срочно вылетел в Москву для непубличной встречи с Путиным», — пишет Рогимов.

Официального подтверждения этой информации нет.
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Напомним, что в Белоруссии не прекращаются стихийные акции протеста против президента этой страны Александра Лукашенко и результатов выборов главы государства 9 августа, которые он якобы выиграл.
Протесты жестко подавляются белорусскими силовиками, однако начинает нарастать международная реакция на события в Белоруссии, и режим Лукашенко может столкнуться с изоляцией.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Москва
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