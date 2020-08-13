Необычный флешмоб набирает силу в Белоруссии . Бывшие сотрудники силовых структур выкладывают в Сеть видео, на которых они выкидывают в мусор свою форму.

На данный шаг мужчины решились в знак протеста против жестокого разгона акций протеста в стране.

Так, Евгений Новицкий из города-спутника Минска Логойска опубликовал на своей странице в Instagram видео с братом. Тот говорит, что не может гордиться тем, где служил, и не может хранить форму, на которой видна нашивка «спецназ». Затем форма отправляется в мусорный бак.

По мнению Артёма Белиновича, «белорусского братства спецназа больше нет». С этими словами он выбрасывает берет в мусорный контейнер. Его видео также размещено в Instagram.

Четыре дня в Белоруссии проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с названными итогами выборов президента 9 августа. ЦИК утверждает, что победил Александр Лукашенко

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники ОМОНа избили жителя Витебской области, который встал перед ними на колени и положил руки за голову. Один из силовиков с разбегу ударил его ногой со спины. Затем другой омоновец избил мужчину дубинкой по голове, после чего его утащили.