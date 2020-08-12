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Глава МИД Чехии рассказал о рычагах давления на Лукашенко 

РИА Новости 43 минуты назад
В Европе назвали рычаг давления на Лукашенко
Фото: РИА Новости
У Евросоюза есть экономические рычаги давления на белорусского президента Александра Лукашенко, которые могут быть использованы для успокоения той ситуации, которая сложилась сейчас в этой стране после президентских выборов, заявил в среду вечером журналистам глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

"В последнее время казалось, что президент Лукашенко хочет развивать отношения с ЕС, улучшить образ своей страны в глазах мировой общественности. Но то, что в эти дни происходит в Белоруссии, показывает, что этот представитель последнего авторитарного режима в Европе решил пойти иным путем. В пятницу ситуацию в Белоруссии рассмотрят главы МИД стран ЕС, в том числе и возможное использование имеющихся экономических инструментов для того, чтобы повлиять на действия Лукашенко, в том числе санкции", — сказал Петршичек.

Петршичек напомнил, что Белоруссия является членом организации Восточное партнерство, что подразумевает возможность финансового влияния на Минск.

"Может встать вопрос о том, надо ли в такой ситуации финансировать некоторые проекты в Белоруссии", — отметил глава чешского МИД.

Петршичек также сообщил, что в среду в МИД республики был вызван посол Белоруссии для того, чтобы объяснить слова Лукашенко о влиянии Чехии на нынешние события в этой стране.

"Кроме того, послу было заявлено, что мы ни в коем случае не согласны с тем, что происходит сейчас в Белоруссии — подавление митингов, жестокое обращение с демонстрантами, которые хотят выразить свое мнение о ситуации в собственной стране. Что мы не согласны с тем, как проходила вся предвыборная кампания, во время которой были арестованы представители оппозиции, а для контроля за голосованием не были допущены наблюдатели ОБСЕ", — сказал министр.

В то же время, добавил Петршичек, Чехия заинтересована и помогает в рамках Восточного партнерства в развитии в Белоруссии гражданского общества и независимых СМИ, чтобы люди жили в нормальных человеческих условиях.
Кроме того, Петршичек не исключил, что в Прагу может быть приглашена главный соперник Лукашенко на выборах — Светлана Тихановская, которая вынуждена была во вторник перебраться из родной страны в соседнюю Литву.

"Мы уважаем суверенитет Белоруссии. Но в Европе нет места тому, что в последние недели происходит в этой стране", — подчеркнул глава чешского МИД.

Массовые протестные акции продолжаются в Белоруссии с 9 августа, наиболее крупные из них проходят в Минске. Началом протестов послужили президентские выборы, в которых, по данным ЦИК, победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко.
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Комментарии 3
В мире , Политика , СНГ , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Томаш Петршичек , МИД , ЕС , ОБСЕ , Чехия
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