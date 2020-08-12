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В Минске ОМОН открыл огонь по людям на балконах 

Вероника Полынина 17 минут назад
В Минске силовики открыли огонь из помповых ружей по людям на балконах, передает агентство Sputnik.
К участникам акций протеста, собравшимся на проспекте Дзержинского, подъехали автозаки с ОМОНом. Люди бросились врассыпную во дворы, силовики побежали за ними.
Стоявшие на балконах люди начали кричать бегущим, где они могут спрятаться, а также кидались бутылками в омоновцев. В ответ на это силовики несколько раз выстрелили по балконам из помповых ружей.
Накануне также сообщалось, что в одном из спальных районов Минска силовики открыли стрельбу по людям, которые скандировали в их адрес из окон «Позор!» и «Пошли прочь!».
Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко — он набрал более 80% голосов. Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская не признала результаты выборов и потребовала частичного пересчета голосов. После окончания голосования в Белоруссии начались акции протеста, которые жестко подавляются ОМОНом, внутренними войсками и милицией.
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В мире , Видео , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , ИА Sputnik , Минск
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