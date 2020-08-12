В Минске ОМОН открыл огонь по людям на балконах 

Минске силовики открыли огонь из помповых ружей по людям на балконах, передает агентство Sputnik

К участникам акций протеста, собравшимся на проспекте Дзержинского, подъехали автозаки с ОМОНом. Люди бросились врассыпную во дворы, силовики побежали за ними.

Стоявшие на балконах люди начали кричать бегущим, где они могут спрятаться, а также кидались бутылками в омоновцев. В ответ на это силовики несколько раз выстрелили по балконам из помповых ружей.

Накануне также сообщалось, что в одном из спальных районов Минска силовики открыли стрельбу по людям, которые скандировали в их адрес из окон «Позор!» и «Пошли прочь!».