Самолет ВВС Белоруссии заметили под Москвой

Военно-транспортный самолет Ил-76МД ВВС Белоруссии слетал на военный аэродром Кубинка в Подмосковье, затем отправился в Новосибирск и вернулся в Минск. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar.

Согласно информации портала, самолет с бортовым номером EW-005DE около 6:30 по местному времени в среду,12 августа, вылетел из белорусской столицы и приземлился в районе подмосковной Кубинки, где расположен военный аэродром. Затем, около 10:46, предположительно, транспортник покинул авиабазу и спустя четыре часа полета приземлился в аэропорту Новосибирска. В обратную сторону самолет выдвинулся спустя три часа после посадки — в 23:00 по местному времени он совершил посадку в аэропорту Минска.

На воздушном судне, о котором идет речь, имеются опознавательные знаки ВВС Белоруссии. Ил-76МД-90А, как правило, предназначен для межрегиональной перевозки войск, тяжелой крупногабаритной техники и грузов, а также десантирования личного состава, техники и грузов парашютным и посадочным способом. Кроме того, борт может использоваться для перевозки больных и раненых и тушения пожаров.

В октябре прошлого года американский журнал The National Interest назвал российский Ил-76 самым мощным военно-транспортным самолетом. Издание привело данные, согласно которым в Ил-76 могут размещаться несколько боевых машин десанта (БМД) и личный состав. Отмечалось, что новый модернизированный Ил-76МД-90А оснастили еще более мощным планером и двигателями, чтобы он был способен брать на борт тяжелые БМД-4.

12 августа стало известно о том, что в Белоруссии приземлились VIP-самолеты Воздушно-космических сил России. Авиаперелет из Москвы в Минск осуществили сразу несколько пассажирских Ту-134АК. Последние их сигналы зафиксированы в районе населенного пункта Замок Минской области.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых был 9 августа. Согласно последним данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набрал свыше 80 процентов голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — около десяти процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.