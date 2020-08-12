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Журналисты гостелеканалов Белоруссии начали массово увольняться 

Lenta.ru 1 час назад
ТВ-журналисты Белоруссии массово увольняются
Фото: @perlinman
Белорусские журналисты начали активно уходить из гостелеканалов и радиостанций на фоне массовых протестов граждан после проведения президентских выборов в стране. Как сообщает TUT.BY, за два дня уволились по крайней мере пять работников СМИ.
Среди уволившихся — журналисты «Беларусь 1», АТН, СТВ, ОНТ и Первого канала белорусского радио. Некоторые пишут о своем уходе в соцсетях и обращаются к коллегам.
Так, комментатор конкурса «Евровидение» и ведущий передач на «Беларусь 1» Евгений Перлин задался вопросом: «Что стало с моей Беларусью?» А после сообщил, что провел последний эфир и принял самостоятельное решение уйти с канала.
Корреспондент и ведущий Агентства теленовостей (АТН) Белтелерадиокомпании Сергей Козлович также сообщил об уходе из эфира. Он рассказал, что телевидение было его детской мечтой и ему нравилось работать в кадре.

«А вот в студии АТН я вчера [10 августа] сидел в последний раз», — добавил журналист.

Ведущая утреннего кулинарного шоу на СТВ Татьяна Бородкина сообщила, что ни она, ни ее дети больше не смогут улыбаться с экрана телевизора. В публикации она обратилась к гражданам Белоруссии. «Даже сейчас, когда "выбор" уже сделан, я не боюсь, и вы не бойтесь. Не лишайте будущего наших детей!»
По информации нескольких источников TUT.BY, заявления об уходе написали сотрудники Первого канала белорусского радио: ведущий Александр Шустер и новостница Татьяна Филипченко. Об увольнении сообщила и ведущая канала ОНТ Ольга Богатыревич. Фото заявления она опубликовала в Instagram и написала: «Нас мало, но мы есть!»
Белоруссию охватили массовые протесты после оглашения результатов президентских выборов. Согласно данным ЦИК, Лукашенко получил более 80 процентов голосов избирателей. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.
За три дня протестов силовики задержали около шести тысяч человек. Власти разгоняли демонстрантов с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат. В Бресте ОМОН стрелял на поражение боевыми патронами.
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Комментарии 18
В мире , СНГ , Александр Шустер
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