«Волна репрессий»: Запад решает судьбу Белоруссии 

Запад с беспокойством наблюдает за ситуацией в Белоруссии , отказываясь признавать победу Александра Лукашенко на выборах и угрожая Минску санкционным давлением за подавление протестов. В ЕС действия белорусского лидера называют репрессиями. США могут отказаться отправлять посла в Белоруссию. Впрочем, предпринимаются и попытки привести республику к миру. Например, прибалтийские страны подготовили план выхода Белоруссии из кризиса.

Литва, Латвия и Польша подготовили план выхода из политического кризиса в Белоруссии, заявил президент Литвы Гитанас Науседы.

«Президентами наших трех стран выработан план деэскалации ситуации в Белоруссии. Он содержит три пункта по урегулированию ситуации», — уточнил политик.

Первым пунктом в снижении напряженности в стране должны стать новые президентские выборы. Для этого в Белоруссии необходимо собрать национальный совет для диалога власти и общества, отметил глава Литвы.

Он добавил, что страны, подготовившие план, готовы выступить посредниками в переговорах между сторонниками президента республики Александра Лукашенко и представителями оппозиции. В случае провала переговоров или отказа от них белорусских властей на республику будут наложены как национальные, так и персональные санкции, предупредил Науседа.

О санкциях и других последствиях для властей Белоруссии за события последних дней говорят не только ближайшие соседи Минска.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Вашингтоне испытывают большие опасения за судьбу Белоруссии после состоявшихся в республике 9 августа президентских выборов. По его словам, голосование было несправедливым — белорусский народ имеет право на «свободы, которые требует».

«Белорусы находятся в нашем сердце. Мы наблюдали за протестами и требовали (от властей), чтобы демонстранты были защищены от нападений силовиков. Мы продолжим это требовать и дальше», — добавил Помпео.

Комментарий госсекретаря можно считать достаточно сдержанным, особенно с учетом того, с какими предложениями выступают другие американские политики. Например, сенатор Крис Мёрфи обратился к Белому дому с просьбой отозвать кандидатуру на должность посла в Белоруссии. По его мнению, сейчас неподходящее время для улучшения дипломатических отношений с республикой, хотя он и приветствует хорошие отношения между странами.

«Отправить посла в Минск сейчас — впервые более чем за 10 лет — будет означать, что США оправдывают эти действия, и я готов отклонить кандидатуру в комитете по иностранным делам, если ее не отзовет президент», — заявил Мёрфи.

Протесты вспыхнули по всей республики после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская набрала лишь чуть больше 10%.

Активисты с таким раскладом несогласны, так как по альтернативным подсчетам картина наблюдается обратная и именно Тихановская побеждает на выборах. Белорусы выходят на мирные демонстрации, пытаясь заставить власти пересмотреть итоги голосования, однако сталкиваются с жесткими действиями силовиков — для разгона протестов используются светошумые гранаты, резиновые пули, водометы и дубинки.

Текущая ситуация в республике крайне беспокоит США, подчеркнул Помпео, поэтому американская сторона будет делать все возможное, чтобы способствовать демократии в Белоруссии.

Солидарны с оценкой Вашингтона и другие западные страны. К примеру, правительство Германии объявило, что победа Лукашенко на выборах не была достигнута демократическим путем. Официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт отметил, что голосование прошло с нарушением даже «минимальных стандартов» демократических выборов.

«То, что кандидат от оппозиции Тихановская вынуждена была выехать в Литву, свидетельствует о том, какая атмосфера сейчас в Белоруссии, какой климат запугивания, страха и насилия», — указал Зайберт.

При этом обращение оппозиционного кандидата к народу, в котором она призвала население отказаться от протестов, в ФРГ расценивают как принудительную акцию властей, связанную с давлением на Тихановскую.

«Это подтвердило бы наши худшие опасения относительно того, к каким репрессивным инструментам готов прибегнуть режим в Минске. Мы с нашими партнерами в ЕС хотим обсудить, каким должен быть соразмерный ответ в частности, меры против тех, кто ответственен за насилие и несправедливые задержания, фальсификацию результатов выборов», — резюмировал Зайберт.

Как именно надавить на руководство Белоруссии, на Западе еще не определились, но последние предложение связаны с совместными санкциями как минимум со стороны Евросоюза. Кроме того, Еврокомиссия предлагает странам Балтии должны закрыть доступ электроэнергии БелАЭС в ЕС. Формально это решение связано с сопротивлением Литвы по введению станции в эксплуатацию, хотя отлично вписывается в общую риторику Европы.

Негативно воспринимают белорусские выборы даже на Украине, несмотря на вполне позитивный контакт Киева и Минска в преддверии голосования по делу о задержании «российских боевиков», которое ряд СМИ называет спланированной провокацией украинских спецслужб.

Верховной раде уже зарегистрирован проект по официальному непризнанию итогов выборов в Белоруссии, в нем отдельно отмечается, что голосование прошло с многочисленными фальсификациями и полностью не соответствует международным стандартам.

К слову, если говорить непосредственно о реакции ЕС, то окончательное решение должно быть принято в конце августа на неформальной встрече в Берлине. По словам представителя объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, ЕС не считает выборы в Белоруссии ни свободными, ни справедливыми и изучает возможность введения санкций в отношении ответственных за полицейское насилие.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» белорусский политолог Дмитрий Болкунец , реакция Запада на ситуацию в Белоруссии вполне предсказуема и Лукашенко ожидают определенные последствия.

«Однако пока президент Белоруссии выгоден западным странам, так как он может поспособствовать разрушению российско-белорусских отношений.

Вся его предвыборная кампания сопровождалась жесткой антироссийской политикой, поэтому Запад может с ним поиграть на фоне ослабления его позиций. Он стал слабым после выборов, не в силовом плане, а в политическом — утратил легитимность в глазах населения, что подтверждают протесты на улицах белорусских городов», — считает эксперт.

Скорее всего, торги будут сосредоточены вокруг политических заключенных в Белоруссии. В 2015-2016 годах ЕС пошел на снятие санкций с республики именно после освобождения некоторых политиков. По мнению Дмитрия Болкунца, Лукашенко будет требовать от Запада денег в обмен на освобождение заключенных, но вряд ли это сработает.

Какие именно инструменты западные страны будут использовать для давления на белорусского лидера — пока неизвестно, но, вероятнее всего, они не затронут режим упрощенного визового режима между Белоруссией и Евросоюзом, который начал действовать несколько месяцев назад.

«Запад не станет трогать белорусский народ, напротив, они попытаются расширить возможности для белорусской молодежи в различных форматах сотрудничества.

Санкции будут вводиться персонально против семьи Лукашенко, его близких и окружения — это может быть крайне болезненный удар для белорусского президента», — подчеркнул Болкунец.

Вероятно, сопротивление Запада отчасти может нарушить традиционную политику президента Белоруссии, который большую часть своей карьеры в качестве главы государства вполне успешно лавировал между западными странами и Россией.

При этом если Запад попытается заставить Лукашенко разрушить взаимодействие с Москвой, чтобы снять давление, это создаст довольно опасный прецедент. Различные эксперты и обозреватели не раз отмечали, что белорусский лидер чувствует определенную «безнаказанность» в диалоге с Россией из-за стремления российской стороны завершить создание Союзного государства.

Однако пойдя на поводу у Запада, Лукашенко скорее всего поставит крест на планах по интеграции, тем самым лишившись «неприкосновенности» в диалоге с Москвой. В подобных обстоятельствах ситуация в Белоруссии ухудшиться еще больше, так как Москва — ключевой торговый партнер Минска.

На долю России приходится 50% всего белорусского экспорта.

Стоит ли упоминать об угрозе разрушения дипломатических отношений, о чем говорилось еще во время раскручивания истории с «российскими боевиками». Эта тема отчасти продолжается, а еще больше негатива добавляют повсеместные задержания журналистов российских СМИ на белорусских протестах, освобождения которых удается добиться лишь при вмешательстве дипломатов.

В совокупности действия Минска уже не слишком характерны для «братских стран», о чем постоянного твердит Лукашенко, и продолжение этого трека вряд ли принесет что-то положительное.