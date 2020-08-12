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Порошенко записал видеообращение к Лукашенко 

Газета.Ru 26 минут назад
Бывший президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, призвав прекратить насилие, пишет RT.
Порошенко заявил о необходимости немедленно освободить мирных протестующих и провести повторные президентские выборы.
Также бывший украинский лидер попросил действующего президента Украины Владимира Зеленского назначить представителя от страны, чтобы вместе с европейскими партнерами повлиять на конфликт.
После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.
В Минск были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур. Для подавления протестов они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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В мире , Видео , Политика , СНГ , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко
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