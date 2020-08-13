Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко обратился к Лукашенко 

РИА Новости и ещё 7 9 минут назад
Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал власти страны совместно с партнерами по "Люблинскому треугольнику" (Украина, Литва, Польша) назначить спецпредставителя по Белоруссии, который будет содействовать урегулированию ситуации в стране.

"Призываю украинскую власть в контакте с нашими партнерами по "Люблинскому треугольнику" назначить специального представителя по Белоруссии, который должен активно содействовать урегулированию ситуации и подтвердить стратегическую роль нашей страны в регионе", — говорится в заявлении Порошенко, которое обнародовано в Telegram-канале экс-президента в среду.

Он также призвал власти Белоруссии прекратить насилие, освободить заключенных и объявить досрочные президентские выборы в стране.

"Белорусская власть должна найти ответ на требования белорусского общества, которое стремится и готово к демократическим изменениям в стране… Считаю, что белорусской власти необходимо немедленно прекратить насилие против своих граждан, в то же время не допустить провокаций. Во-вторых, освободить из тюрем и мест содержания политических заключенных и мирных протестующих, прекратить политическое преследование оппонентов… Объявить проведение досрочных президентских выборов в Белоруссии с широким привлечением БДИПЧ ОБСЕ, Совета Европы", — добавил Порошенко.

Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. МВД Белоруссии сообщило, что в результате акций задержаны около 3 тысяч человек.
Последние новости
Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы Исполнительница песни "Ягода-малина" Легкоступова впала в кому Исполнительница песни "Ягода-малина" Легкоступова впала в кому Эксперт прокомментировал отъезд Тихановской в Литву Эксперт прокомментировал отъезд Тихановской в Литву
Комментарии 11
В мире , Светлана Тихановская , Петр Порошенко , Александр Лукашенко , Совет Европы , МВД , Центризбирком России , Литва , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа цена российской вакцины от коронавируса
Названа цена российской вакцины от коронавируса
Трутнев заразился коронавирусом
Трутнев заразился коронавирусом
В Минске ОМОН открыл огонь по людям на балконах
В Минске ОМОН открыл огонь по людям на балконах
Порошенко записал видеообращение к Лукашенко
Порошенко записал видеообращение к Лукашенко
Видео
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
00:23
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Происшествия В мире
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
00:50
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
Шоу-бизнес
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
00:30
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
Происшествия Криминал
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
00:34
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
В мире Происшествия
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
02:44
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
Происшествия Криминал
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
00:21
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
Армия Войска
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
02:03
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
Армия
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
00:22
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
Происшествия
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
01:56
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
В мире
Откровения торговца детьми попали на видео
08:50
Откровения торговца детьми попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение