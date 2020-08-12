Больше не «батька» 

Пользователи соцсетей ответили президенту Белоруссии Александру Лукашенко на заявление о том, что основная масса протестующих в стране — безработные и люди с криминальным прошлым.
Как писал «Рамблер», в среду Александр Лукашенко в ходе совещания по актуальным вопросам высказался о проходящих в стране акциях протеста.
«Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и безработные. Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех устроиться на работу. И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве…», — заявил белорусский президент.
«Мы — не наркоманы, алкоголики и безработные! Мы работаем (без перспектив и за копейки), платим налоги, и нам не платят за выходы и протесты — мы устали от диктатуры и хотим справедливости и свободы! Нет сил терпеть эту грязную ложь из его рта!», — написалпользователь твиттера с ником @OneLikeOneLove.
«Как можно так говорить про свой же народ? Как можно так поступать с людьми? Белорусы — держитесь. Мы с вами. Избавьтесь от это диктатуры. Вы достойны большего», — призвала@__Killie.
«Любой будет в шоке от того, что человек с в общем-то уважительным обращением «Батька» открыл реальное лицо чудовища и отбитого садиста. Страна в крови захлебнулась, а он «Устройтесь на работу!». Занавес…», — недоумевает@real_shniakoff.
«Во время оккупации нацистами Беларуси евреев часто спасали от печей Аушвица выдачей "липовых" справок о трудоустройстве… за поддельные справки "наказывали", — времена меняются, а методы запугивания нет», — написал@alexcyclopentan.
«Это не президент. Это палач собственного народа», — считает@vasilyev2256.
Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко — он набрал более 80% голосов. Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская не признала результаты выборов и потребовала частичного пересчета голосов. После окончания голосования в Белоруссии начались акции протеста, которые жестко подавляются ОМОНом, внутренними войсками и милицией.