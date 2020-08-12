Больше не «батька» 

«Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и безработные. Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех устроиться на работу. И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве…», — заявил белорусский президент.