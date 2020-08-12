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Более 80% граждан Грузии считают РФ главной угрозой для страны 

Газета.Ru 39 минут назад
Грузины считают РФ главной угрозой для страны
Фото: Газета.Ru
Большинство граждан Грузии считают Россию самой большой политической и экономической угрозой для страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного международным республиканским институтом США, передает "Интерфакс".
По результатам опроса, так считают 82% граждан Грузии.
Отмечается, что самыми близким экономическим и политическим партнером Грузии 62% граждан назвали США.
Опрос проводился в период с 4 июня по 2 июля, участие в нем приняли 1500 респондентов в масштабах всей Грузии, погрешность может составлять 2,5%.
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В мире , Социология , Интерфакс , Грузия
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