Цепкало высказался о протестующих в Белоруссии 

"Власть плюет на всех нас. Единственное, что может повлиять на неё — это то, что мы выходим на улицы! Мы вспомнили о том, что мы наследники партизан, и тогда мы стали собираться небольшими группами у себя на районах в больших и малых городах", — заявил Цепкало в видеообращении.