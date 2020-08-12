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Цепкало высказался о протестующих в Белоруссии 

РИА Новости 3 часа назад
Цепкало высказался о протестующих в Белоруссии
Фото: предоставлено штабом Валерия Цепкало
Экс-претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало считает, что протестующие сограждане вспомнили, что они "наследники партизан", и вышли на улицы.
По словам Цепкало, сейчас важно выражать протест всеми способами — от написания и расклеивания листовок, до организации забастовок. Также согражданам нужно вспомнить историю, считает он.

"Власть плюет на всех нас. Единственное, что может повлиять на неё — это то, что мы выходим на улицы! Мы вспомнили о том, что мы наследники партизан, и тогда мы стали собираться небольшими группами у себя на районах в больших и малых городах", — заявил Цепкало в видеообращении.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. В понедельник и вторник несанкционированные акции продолжились, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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Комментарии 1
В мире , СНГ , Валерий Цепкало , Александр Лукашенко , МВД , Центризбирком России
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