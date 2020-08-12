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СМИ: Задержанных в Белоруссии россиян могут передать России до конца недели 

Daily Storm и ещё 3 4 часа назад
Назван срок возвращения задержанных «вагнеровцев»
Фото: кадр видео
Задержанных под Минском россиян могут до конца недели передать России, заявил «Интерфаксу» информированный источник. Собеседник агентства также уточнил, что граждане РФ, которых Минск называет наемниками ЧВК Вагнера и подозревает в попытке дестабилизировать ситуацию в стране, скорее всего, покинут республику на самолете.

«Не исключено, что задержанные [под Минском россияне] будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства уже в ближайшее время, возможно, до конца недели», — сказал источник «Интерфакса».

Собеседник агентства добавил, что россияне покинут Белоруссию, скорее всего, воздушным путем. В свою очередь в посольстве России в Белоруссии сообщили РИА Новости, что точные сроки возвращения задержанных граждан РФ назвать пока сложно, но Москва прикладывает все усилия, чтобы добиться их выдачи.
29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина России. Белорусские силовики заявили, что эти россияне — бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера и готовились устроить в Белоруссии массовые беспорядки. 30 июля Киев сообщил, что готовит документы для экстрадиции задержанных россиян, потому что 28 из них принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ополченцев.
7 августа газета «Комсомольская правда» опубликовала статью со ссылкой на источник в российских спецслужбах, где сообщается, что задержанные в конце июля в Белоруссии граждане России стали жертвами провокации со стороны украинских спецслужб. По данным издания, «заказчики» из СБУ звонили с виртуальных номеров, предлагали наем, представлялись вымышленными именами и указывали придуманные должности в компании «Роснефть». Однако интернет-издание «Медуза» предположило, что изложенные в материале «КП» обвинения в адрес СБУ были специально выданы журналистам сотрудниками российских спецслужб.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала задержание 33 россиян в Белоруссии спланированной провокацией третьей страны. По ее словам, этот инцидент был подан властями Белоруссии как операция Москвы по дестабилизации обстановки перед выборами. Захарова призвала не обвинять граждан РФ в преступлениях, которые не доказаны, и не использовать задержанных в политических целях.
Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что задержание 33 россиян в Белоруссии произошло из-за попытки третьей стороны осложнить отношения Москвы и Минска, и эту теорию подтверждают «убедительные факты». Дипломат отметил, что у белорусских правоохранителей не было всей нужной информации, когда проводились задержания.
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Комментарии 3
В мире , Дмитрий Мезенцев , Мария Захарова , МИД , СБУ , Роснефть , РИА Новости , Комсомольская правда , Интерфакс , Минск , Москва
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