Порошенко записал видеообращение к Лукашенко 

Порошенко заявил, что не может «молча наблюдать за тем, как Белоруссия сползает в пучину хаоса и политической неопределенности».

«Белорусская власть должна найти ответы на требования белорусского общества, которое стремится к демократическим переменам в жизни государства. Насилию, массовым репрессиям не место в современном цивилизованном мире», — сказал экс-президент Украины.

Порошенко призвал белорусские власти прекратить насилие силовиков, освободить задержанных во время акций протеста, прекратить преследование политических оппонентов, начать «инклюзивный и открытый» диалог с белорусским обществом, обеспечить беспрепятственный доступ к интернету и назначить повторные выборы президента республики с участием международных наблюдателей.

«И в который раз призываю международное сообщество: смотрите за действиями российского агрессора, который только и ждет удобного момента для того, чтобы покончить с белорусской государственностью и независимостью», — добавил Порошенко.

Он отметил, что «ни белорусским властям, ни белорусскому народу, ни Евросоюзу , ни тем более Украине не нужна Белоруссия в качестве западной провинции Российской неоимперии».