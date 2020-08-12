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Порошенко записал видеообращение к Лукашенко 

Вероника Полынина 24 минуты назад
Бывший президент Украины Петр Порошенко выступилс видеообращением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и призвал его прекратить насилие в отношении своих граждан.
Порошенко заявил, что не может «молча наблюдать за тем, как Белоруссия сползает в пучину хаоса и политической неопределенности».

«Белорусская власть должна найти ответы на требования белорусского общества, которое стремится к демократическим переменам в жизни государства. Насилию, массовым репрессиям не место в современном цивилизованном мире», — сказал экс-президент Украины.

Порошенко призвал белорусские власти прекратить насилие силовиков, освободить задержанных во время акций протеста, прекратить преследование политических оппонентов, начать «инклюзивный и открытый» диалог с белорусским обществом, обеспечить беспрепятственный доступ к интернету и назначить повторные выборы президента республики с участием международных наблюдателей.

«И в который раз призываю международное сообщество: смотрите за действиями российского агрессора, который только и ждет удобного момента для того, чтобы покончить с белорусской государственностью и независимостью», — добавил Порошенко.

Он отметил, что «ни белорусским властям, ни белорусскому народу, ни Евросоюзу, ни тем более Украине не нужна Белоруссия в качестве западной провинции Российской неоимперии».
Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко — он набрал более 80% голосов. Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская не признала результаты выборов и потребовала частичного пересчета голосов. После окончания голосования в Белоруссии начались акции протеста, которые жестко подавляются ОМОНом, внутренними войсками и милицией.
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В мире , Видео , Светлана Тихановская , Петр Порошенко , Александр Лукашенко , ЕС
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