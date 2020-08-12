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Порошенко потребовал провести повторные выборы президента Белоруссии 

News.ru 8 минут назад
Порошенко записал видеообращение к Лукашенко
Фото: globallookpress.com
Бывший президент Украины Пётр Порошенко записал видеообращение к главе Белоруссии Александру Лукашенко.
Он призвал власти Белоруссии незамедлительно прекратить насилие, освободить мирных протестующих, а также провести повторные президентские выборы. Соответствующее видеообращение экс-президент выложил на своей странице в Facebook.
Кроме того, Порошенко попросил главу Украины Владимира Зеленского назначить представителя от страны, который с европейскими партнёрами должен повлиять на конфликт.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна, а также Латвия и Польша подготовили план по разрешению возникшего в Белоруссии кризиса. По его словам, европейские государства готовы стать посредниками при решении возникшей проблемы. В противном случае против Минска могут ввести санкции.
В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более двух процентов избирателей каждый.
Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.
А 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.
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Комментарии 4
В мире , Андрей Дмитриев , Светлана Тихановская , Анна Канопацкая , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Сергей Черечень , Александр Лукашенко , МВД
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