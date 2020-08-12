Порошенко записал видеообращение к Лукашенко

Он призвал власти Белоруссии незамедлительно прекратить насилие, освободить мирных протестующих, а также провести повторные президентские выборы. Соответствующее видеообращение экс-президент выложил на своей странице в Facebook.

Кроме того, Порошенко попросил главу Украины Владимира Зеленского назначить представителя от страны, который с европейскими партнёрами должен повлиять на конфликт.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна, а также Латвия и Польша подготовили план по разрешению возникшего в Белоруссии кризиса. По его словам, европейские государства готовы стать посредниками при решении возникшей проблемы. В противном случае против Минска могут ввести санкции.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.