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Ноты протеста: Киев требует ответа от Минска 

Артём Кульша и ещё 4 13 минут назад
Министерство иностранных дел (МИД) Украины направило ноты протеста МИД Белоруссии в связи с задержанием своих граждан во время протестов. Об этом, как сообщает «112», рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов избирателей.
После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты. В ходе них сотрудники местных правоохранительных органов задержали граждан Украины Евгения Васильева и Константина Реуцкого по обвинению в участии в массовых беспорядках. Согласно белорусскому законодательству, им грозит за это лишение свободы на срок до восьми лет.
Сегодня Кулеба рассказал, что официальные органы Белоруссии не информируют официальные органы Украины о местонахождении Васильева и Реуцкого. В данной связи украинский консул в попытке установить его посещает все места содержания задержанных.
МИД Украины направил МИД Белоруссии две ноты протеста, в которых потребовал предоставить информацию о задержанных, возможность консулу встретиться с ними, освободить их и позволить вернуться на родину.
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В мире , Видео , СНГ , протесты белоруссия лукашенко , Евгений Васильев , Дмитрий Кулеба , Александр Лукашенко , МИД , МВД , Киев , Минск
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