9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко . Он набрал более 80% голосов избирателей.

После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты. В ходе них сотрудники местных правоохранительных органов задержали граждан Украины Евгения Васильева и Константина Реуцкого по обвинению в участии в массовых беспорядках. Согласно белорусскому законодательству, им грозит за это лишение свободы на срок до восьми лет.

Сегодня Кулеба рассказал, что официальные органы Белоруссии не информируют официальные органы Украины о местонахождении Васильева и Реуцкого. В данной связи украинский консул в попытке установить его посещает все места содержания задержанных.

МИД Украины направил МИД Белоруссии две ноты протеста, в которых потребовал предоставить информацию о задержанных, возможность консулу встретиться с ними, освободить их и позволить вернуться на родину.