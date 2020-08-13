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Киев направил Минску ноты с просьбой предоставить сведения о задержанных украинцах 

Газета.Ru и ещё 3 55 минут назад
Киев направил Минску ноты
Фото: Reuters
МИД Украины направил две ноты в адрес Минску с просьбой предоставить сведения о задержанных украинцах в период с 9 по 12 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы украинского ведомства Дмитрия Кулебы.
По его словам, Киев информирован о задержании в Белоруссии граждан Украины Константина Реуцкого, Евгения Васильева, а также гражданки Алешиной.
Министр заявил, что украинская сторона требует немедленной встречи консула с этими гражданами.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко. За три дня протестов были задержаны более шести тысяч человек, в том числе десятки журналистов.
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Комментарии 4
В мире , СНГ , Евгений Васильев , Александр Лукашенко , МИД , Киев , Минск
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