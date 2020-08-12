Пока вы не уснули: Россиян предупредили об увольнениях 

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В России предрекли скорую девальвацию

В России высока вероятность девальвации национальной валюты, заявил Руслан Гинберг. К концу года правительство РФ столкнется с серьезными экономическими проблемами. Экономист подчеркнул, что состояние российского рубля сегодня зависит от факторов, которые он поделил на две группы: на краткосрочные и на долгосрочные.

Запад обвинили в событиях в Минске

Египет откроется для россиян

Посол Египта в России Ихаб Наср заявил , что египетские власти надеются восстановить авиасообщение между Москвой и Каиром «в самом скором времени». Дипломат подчеркнул, что число случаев коронавируса и в Египте, и в России сильно снизилось. Египет уже открыл международное сообщение со множеством стран.

Ефремов перенес инсульт

Россиян предупредили об увольнениях

Сферы торговли, услуг, бытового обслуживания, а также транспортная отрасль наиболее подвержены угрозе сокращения сотрудников. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты РФ.

Украина направила России ноту из-за Крыма

Министерство иностранных дел ( МИД ) Украины направило ноту протеста МИД России в связи с военными учениями Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России в Крыму и Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

20 тысяч: россиянам могут снова заплатить

Власти России во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 должны были выделить помощь в размере двух прожиточных минимумов гражданам, на счету которых было меньше 30 тысяч рублей. Об этом заявил экономист Михаил Делягин

"Лукашенко будет вынужден покинуть страну"

Россиянам пообещали "невиданное дно"

В течение двух месяцев доллар может превысить планку в 80 рублей. Об этом заявил Алексей Кричевский. По его словам, на рубль влияет нежелание инвесторов вкладываться в российский госдолг из-за резко снизившейся ключевой ставки и провал аукционов ОФЗ, а также медленное восстановление рынка энергоресурсов и возможность второй волны коронавируса.

Бельгия и Нидерланды обратились к властям Белоруссии

МИД Нидерландов выступил с осуждением применения насилия против мирных протестующих в Белоруссии. В свою очередь министр иностранных, европейских дел и обороны Бельгии Филипп Гоффен потребовал освободить «несправедливо арестованных» в Белоруссии граждан.

Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты