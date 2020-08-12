Пока вы не уснули: Россиян предупредили об увольнениях 

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В России предрекли скорую девальвацию
В России высока вероятность девальвации национальной валюты, заявил Руслан Гинберг. К концу года правительство РФ столкнется с серьезными экономическими проблемами. Экономист подчеркнул, что состояние российского рубля сегодня зависит от факторов, которые он поделил на две группы: на краткосрочные и на долгосрочные.
Запад обвинили в событиях в Минске
Политика Европейского союза (ЕС) в отношении Белоруссии — одна из причин того, что белорусский президент Александр Лукашенко сохранит власть. Об этом сообщает Handelsblatt.
Египет откроется для россиян
Посол Египта в России Ихаб Наср заявил, что египетские власти надеются восстановить авиасообщение между Москвой и Каиром «в самом скором времени». Дипломат подчеркнул, что число случаев коронавируса и в Египте, и в России сильно снизилось. Египет уже открыл международное сообщение со множеством стран.
Ефремов перенес инсульт
Актер Михаил Ефремов действительно перенес инсульт. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев.
Россиян предупредили об увольнениях
Сферы торговли, услуг, бытового обслуживания, а также транспортная отрасль наиболее подвержены угрозе сокращения сотрудников. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты РФ.
Украина направила России ноту из-за Крыма
Министерство иностранных дел (МИД) Украины направило ноту протеста МИД России в связи с военными учениями Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России в Крыму и Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.
20 тысяч: россиянам могут снова заплатить
Власти России во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 должны были выделить помощь в размере двух прожиточных минимумов гражданам, на счету которых было меньше 30 тысяч рублей. Об этом заявил экономист Михаил Делягин.
"Лукашенко будет вынужден покинуть страну"
Рано или поздно президенту Белоруссии Александру Лукашенко придется покинуть страну, считает лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он написал на личной странице в Instagram.
Россиянам пообещали "невиданное дно"
В течение двух месяцев доллар может превысить планку в 80 рублей. Об этом заявил Алексей Кричевский. По его словам, на рубль влияет нежелание инвесторов вкладываться в российский госдолг из-за резко снизившейся ключевой ставки и провал аукционов ОФЗ, а также медленное восстановление рынка энергоресурсов и возможность второй волны коронавируса.
Бельгия и Нидерланды обратились к властям Белоруссии
МИД Нидерландов выступил с осуждением применения насилия против мирных протестующих в Белоруссии. В свою очередь министр иностранных, европейских дел и обороны Бельгии Филипп Гоффен потребовал освободить «несправедливо арестованных» в Белоруссии граждан.
Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты
Россияне «неизбежно» столкнутся с ростом цен на авиабилеты из-за подорожавшего авиационного керосина. Об этом сообщается на сайте Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).