Лукашенко готовит срочное обращение к Белорусскому народу — Пресс-секретарь Эйсмонт. — Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) August 13, 2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит со срочным обращением к жителям страны. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Эсмонт сообщили в Twitter корреспонденты «Коммерсант FM».

Обращение белорусского президента готовится на фоне непрекращающихся в стране акций протестов, которые проводятся в связи с несогласием с результатами президентских выборов, прошедших 9 августа. Согласно официальным подсчетам белорусского Центрального избирательного комитета (ЦИК) победу одержал действующий глава государства Алексндр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Сторонники оппозиционных кандидатов, ссылаясь на данные независимых экзитполов считают, что выиграла Светлана Тихановская , а итоги выборов были подтасованы.

Как сообщал «Рамблер», в Минске и других крупных городах продолжаются задержания митингующих. По состоянию на четверг 13 августа количество задержанных превысило 6,7 тысячи человек. Официально известно об одном погибшем и более 250 пострадавших в ходе столкновений с силовиками. Со стороны правоохранителей были травмированы более 100 человек.