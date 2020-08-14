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Белоруссия в огне. Главное

Срочное обращение к белорусам: что задумал Лукашенко 

Павел Тиунов и ещё 15 10 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит со срочным обращением к жителям страны. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Эсмонт сообщили в Twitter корреспонденты «Коммерсант FM».
Обращение белорусского президента готовится на фоне непрекращающихся в стране акций протестов, которые проводятся в связи с несогласием с результатами президентских выборов, прошедших 9 августа. Согласно официальным подсчетам белорусского Центрального избирательного комитета (ЦИК) победу одержал действующий глава государства Алексндр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Сторонники оппозиционных кандидатов, ссылаясь на данные независимых экзитполов считают, что выиграла Светлана Тихановская, а итоги выборов были подтасованы.
Как сообщал «Рамблер», в Минске и других крупных городах продолжаются задержания митингующих. По состоянию на четверг 13 августа количество задержанных превысило 6,7 тысячи человек. Официально известно об одном погибшем и более 250 пострадавших в ходе столкновений с силовиками. Со стороны правоохранителей были травмированы более 100 человек.
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В мире , Видео , СНГ , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Центризбирком России
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