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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко готовит срочное обращение к нации 

Российская Газета и ещё 14 35 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовит срочное обращение к нации, сообщило радио "Коммерсант FM" со ссылкой на его пресс-секретаря Наталью Эйсмонт.

"Лукашенко готовит срочное обращение к Белорусскому народу — пресс-секретарь Эйсмонт", — отмечается на страничке "Коммерсант FM" в Twitter​​​.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко поручил разобраться с задержаниями протестующих. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова обратилась к белорусам от его имени, заявив, что глава государства услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, сообщает БЕЛТА.

"Нам не нужна драка, не нужна война", — заявила Кочанова.

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В мире , Видео , СНГ , Наталья Эйсмонт , Наталья Кочанова , Александр Лукашенко
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