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Белоруссия в огне. Главное

Стало известно о состоянии Тихановской

Вероника Полынина
иещё 6
12 августа 2020
Комментарии79
Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская восстанавливается после перенесенного стресса и пока не определилась с дальнейшими планами, сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичус.
Стало известно о состоянии Тихановской
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Министр рассказал, что говорил с Тихановской по телефону – пообщаться лично они не могут, поскольку экс-кандидат в президенты Белоруссии находится на двухнедельной изоляции после прибытия в Литву.
«Она как-то восстанавливается после этого стресса, который все-таки был, и чувствует себя лучше», - сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Линкявичус отметитил, что Тихановская через какое-то время «сама скажет, какие у нее планы».
«Она действительно очень многое испытала за это время. Потом надо понимать, что это молодая женщина, она никогда не была в политике, в какой-то борьбе и так далее. И сейчас на ее плечи столько много всего навалилось. Это надо понять, надо дать ей время, она сама скажет, какие у нее в будущем планы», - подчеркнул литовский министр.
Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко – он набрал более 80% голосов. Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская не признала результаты и потребовала частичного пересчета голосов. На следующий день после выборов Тихановская подала жалобу в ЦИК, а затем покинула территорию Белоруссии и уехала в Литву. По словам Линкявичуса, власти Белоруссии поставили Тихановскую перед выбором: или покинуть страну, или «другие, не очень удобные варианты».
Комментарии79
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