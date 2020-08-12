Стало известно о состоянии Тихановской

Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко – он набрал более 80% голосов. Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская не признала результаты и потребовала частичного пересчета голосов. На следующий день после выборов Тихановская подала жалобу в ЦИК
, а затем покинула территорию Белоруссии и уехала в Литву. По словам Линкявичуса, власти Белоруссии поставили Тихановскую перед выбором: или покинуть страну, или «другие, не очень удобные варианты».