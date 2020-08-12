Стало известно о состоянии Тихановской

"Я говорил с ней по телефону. По нашим правилам она сейчас должна быть в изоляции две недели, поскольку приехала из Белоруссии. Она как-то восстанавливается после этого стресса, который все-таки был, и чувствует себя лучше", — сказал Линкявичюс в эфире радиостанции "Эхо Москвы".