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Глава МИД Литвы рассказал о состоянии Тихановской 

РИА Новости и ещё 5 29 минут назад
Стало известно о состоянии Тихановской
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская восстанавливается после стресса, она сама определится со своими планами, надо дать ей время, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
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Тихановская, по официальным данным ЦИК Белоруссии, проиграла в воскресенье выборы действующему главе государства Александру Лукашенко. После объявления результатов в стране проходят акции протеста тех, кто не согласен с официальными результатами и считает Тихановскую победительницей. Накануне она покинула Белоруссию и отправилась в Литву.

"Я говорил с ней по телефону. По нашим правилам она сейчас должна быть в изоляции две недели, поскольку приехала из Белоруссии. Она как-то восстанавливается после этого стресса, который все-таки был, и чувствует себя лучше", — сказал Линкявичюс в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Я говорил с ней по телефону сегодня утром. Ну так только смотрим, она сама скажет, какие у нее планы. Но я понимаю, что она действительно очень многое испытала за это время. Потом надо понимать, что это молодая женщина, она никогда не была в политике, в какой-то борьбе и так далее. И сейчас на ее плечи столько много всего навалилось. Это надо понять, надо дать ей время, она сама скажет, какие у нее в будущем планы", — добавил глава МИД Литвы.
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В мире , Политика , Прибалтика , СНГ , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МИД , Центризбирком России , Эхо Москвы , Литва
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