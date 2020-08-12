Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии 

ТАСС 1 час назад
Литва выдвинула Белоруссии ульиматум
Фото: © AP Photo/Olivier Matthys
Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии. Об этом в среду на пресс-конференции заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Президентами наших трех стран выработан план деэскалации ситуации в Белоруссии. Он содержит три пункта по урегулированию ситуации", — заявил Науседа.

"Народ заслуживает лучшего": ЕС пригрозил Беларуси
Согласно литовскому лидеру, власти Белоруссии прежде всего должны прекратить применение силы к протестующим по поводу результатов президентских выборов. "Кроме отказа от применения силы, необходимо освободить задержанных", — отметил он. Третьим пунктом плана является начало диалога с представителями гражданского общества.

"При принятии этого плана наши страны готовы выступить посредниками в организации процесса выхода из кризиса", — сказал литовский лидер.

Науседа также сообщил, что провал подготовленного Литвой, Латвией и Польшей плана разрешения кризиса в Белоруссии повлечет за собой применение к Минску европейских и национальных санкций.

"В случае отказа от предложенных мер в отношении Белоруссии могут быть применены как национальные, так и европейские санкции", — заявил он.

Видео дня. В Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
ТАСС: последние новости
ВОЗ просит у мирового сообщества $76 млн на оказание помощи Ливану ВОЗ просит у мирового сообщества $76 млн на оказание помощи Ливану МИД Украины направил России ноту протеста из-за военных учений в Крыму МИД Украины направил России ноту протеста из-за военных учений в Крыму Лукашенко заявил о необходимости обеспечить безопасность граждан Лукашенко заявил о необходимости обеспечить безопасность граждан
Комментарии 48
В мире , ЕС , Латвия , Литва , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Баррикады протестующих в Минске попали на видео
Баррикады протестующих в Минске попали на видео
Две новые ветки метро построят в Москве
Две новые ветки метро построят в Москве
Ребенок попытался повторить трюк из TikTok и поджог себя
Ребенок попытался повторить трюк из TikTok и поджог себя
Facebook запускает аналог TikTok
Facebook запускает аналог TikTok
Видео
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
00:23
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Происшествия В мире
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
00:50
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
Шоу-бизнес
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
00:30
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
Происшествия Криминал
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
00:34
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
В мире Происшествия
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
02:44
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
Происшествия Криминал
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
00:21
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
Армия Войска
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
02:03
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
Армия
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
00:22
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
Происшествия
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
01:56
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
В мире
Откровения торговца детьми попали на видео
08:50
Откровения торговца детьми попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение