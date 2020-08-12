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Помпео заявил о желании США улучшить отношения с РФ, но не любой ценой 

Газета.Ru и ещё 1 56 минут назад
Помпео заявил о желании улучшить отношения с РФ
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти хотели бы улучшить отношения с Россией, но будут пристально следить за ее дальнейшими действиями, пишет Bloomberg.

"Мы хотим получить более хорошие отношения с Россией. В то же время, наши глаза не будут закрыты", — сказал Помпео во время своего визита в Чехию.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны работают с Россией над заключением крупной "ядерной сделки". Он добавил, что это крупнейшая проблема мирового масштаба в настоящее время.
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В мире , Политика , США , Дональд Трамп , Bloomberg
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