Помпео заявил о желании улучшить отношения с РФ

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти хотели бы улучшить отношения с Россией, но будут пристально следить за ее дальнейшими действиями, пишет Bloomberg.
"Мы хотим получить более хорошие отношения с Россией. В то же время, наши глаза не будут закрыты", — сказал Помпео во время своего визита в Чехию.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны работают с Россией над заключением крупной "ядерной сделки". Он добавил, что это крупнейшая проблема мирового масштаба в настоящее время.