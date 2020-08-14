ЕС в панике: Белоруссия может стать частью России 

Науседа отметил, что России необходимо иметь по соседству «государство-сателлит», в то время как Европа выступает за формирование Белоруссии, как стабильного, демократического и независимого государства».

По его словам, не исключено, что республика в итоге войдет в состав РФ, если члены ЕС продолжат пассивно наблюдать за ситуацией в республике.

Президент Литвы добавил, что не считает Лукашенко легитимным президентом, поскольку в Белоруссии по акту не было свободных демократических выборов, которые к тому же являются основой для дальнейшего сотрудничества Белоруссии с европейскими странами.

«Мир и международное сообщество должно подключиться к разрешению этой ситуации и принимать активное участие в решении конфликта», — отметил Науседа, подчеркнув, что одним из способов влияния на белорусские власти являются санкции.

Ранее, как сообщал «Рамблер», новость о возможных санкциях в отношении Минска со стороны Евросоюза и США вызвали рекордное падение котировок белорусских гособлигаций.