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Белоруссия в огне. Главное

ЕС в панике: Белоруссия может стать частью России 

Павел Тиунов и ещё 6 27 минут назад
Если Евросоюз не вмешается в ситуацию в Белоруссии, то республика может в результате стать частью Российской Федерации, заявил в интервью Sky News президент Литвы Гитанас Науседа. При этом он поставил под сомнение легитимность действующего белорусского лидера Александра Лукашенко.
Науседа отметил, что России необходимо иметь по соседству «государство-сателлит», в то время как Европа выступает за формирование Белоруссии, как стабильного, демократического и независимого государства».
По его словам, не исключено, что республика в итоге войдет в состав РФ, если члены ЕС продолжат пассивно наблюдать за ситуацией в республике.
Президент Литвы добавил, что не считает Лукашенко легитимным президентом, поскольку в Белоруссии по акту не было свободных демократических выборов, которые к тому же являются основой для дальнейшего сотрудничества Белоруссии с европейскими странами.

«Мир и международное сообщество должно подключиться к разрешению этой ситуации и принимать активное участие в решении конфликта», — отметил Науседа, подчеркнув, что одним из способов влияния на белорусские власти являются санкции.

Ранее, как сообщал «Рамблер», новость о возможных санкциях в отношении Минска со стороны Евросоюза и США вызвали рекордное падение котировок белорусских гособлигаций.
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В мире , Видео , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , ЕС , Sky News
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