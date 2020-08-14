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Белоруссия в огне. Главное

Штаб бывшего главного соперника Лукашенко огласил список требований к власти 

Lenta.ru и ещё 15 1 час назад
Штаб Бабарико огласил требования к власти
Фото: Telegram
Штаб бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которого называли главным соперником главы Белоруссии Александра Лукашенко в президентской гонке, огласил список требований к действующей власти. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале политика.
Соратники Бабарико потребовали положить конец насилию на протестах.

«Немедленно прекратить применение физической силы и задержаний. Спрячьте дубинки, гранаты, пули. Уберите с улиц городов армию и ОМОН», — говорится в записи.

Представители штаба сочли недопустимым задерживать людей за «цветы, браслеты, велосипеды, мнение, песни, прогулки, флаги, аплодисменты».
Также они призвали освободить всех политзаключенных и граждан, которые были задержаны на мирных акциях и протестах.

«Все они должны быть освобождены немедленно без судов и штрафов. Выплатить компенсацию всем задержанным, избитым и покалеченным силовиками белорусам», — заявили в штабе Бабарико.

Кроме того, сторонники экс-главы Белгазпромбанка выступили за проведение честных выборов. По их мнению, необходимо до 15 сентября объявить новое голосование, на которое будут допущены все альтернативные кандидаты, а также наблюдатели от международных организаций. Помимо этого требуется сформировать новые избирательные комиссии, новый ЦИК, обеспечить видеонаблюдение и открытый подсчет голосов.
Бабарико был задержан 18 июня вместе с сыном Эдуардом. Банкира обвиняют в организации преступной группы для вывода сотен миллионов долларов за рубеж. При этом белорусские власти заявляют, что за ним стояли «кукловоды из "Газпрома"». Экс-глава Белгазпромбанка собирался участвовать в президентских выборах. ЦИК отказал Бабарико в регистрации, когда он уже был в СИЗО.
В Белоруссии уже несколько дней проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов.
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Комментарии
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Виктор Бабарико , Газпром , Центризбирком России , ФСИН
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