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Воевали в Донецке: Украина требует выдать россиян 

Алиса Селезнёва 49 минут назад
Воевали в Донецке: Украина требует выдать россиян
Фото: Телеканал 360/YouTube
Направлен запрос на выдачу 28 россиян, участвовавших в вооруженном конфликте в Донбассе и задержанных в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора Украины в Facebook.
Как сообщал «Рамблер», 29 июля власти Белоруссии объявили о задержании 33 граждан России, обвинив их в попытке дестабилизации обстановки в преддверии выборов президента. Украина объявила, что среди задержанных есть те, кто воевал в Донбассе, и о намерении добиваться их экстрадиции. А российские власти заявили, что задержанные следовали через Белоруссию в другую страну.

«Следствием установлено, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей», — отмечается в сообщении.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, ходатайство о выдаче 28 задержанных, среди которых девять граждан Украины, было передано Генпрокуратуре Республики Беларусь 11 августа.
«Вопрос выдачи запрошенных лиц решат компетентные органы Республики Беларусь», — подчеркивается в сообщении.
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В мире , Донецк
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