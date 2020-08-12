Воевали в Донецке: Украина требует выдать россиян 

Направлен запрос на выдачу 28 россиян, участвовавших в вооруженном конфликте в Донбассе и задержанных в Белоруссии . Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора Украины в Facebook.

Как сообщал «Рамблер», 29 июля власти Белоруссии объявили о задержании 33 граждан России, обвинив их в попытке дестабилизации обстановки в преддверии выборов президента. Украина объявила, что среди задержанных есть те, кто воевал в Донбассе, и о намерении добиваться их экстрадиции. А российские власти заявили, что задержанные следовали через Белоруссию в другую страну.

«Следствием установлено, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей», — отмечается в сообщении.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, ходатайство о выдаче 28 задержанных, среди которых девять граждан Украины, было передано Генпрокуратуре Республики Беларусь 11 августа.

«Вопрос выдачи запрошенных лиц решат компетентные органы Республики Беларусь», — подчеркивается в сообщении.