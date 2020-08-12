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Помпео заявил о праве белорусов на свободу и демократию 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
Помпео заявил о праве белорусов на свободу и демократию
Фото: РИА Новости
Граждане Белоруссии хотят свободы и демократии, они их заслужили, заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции после окончания переговоров в Праге с премьером Чехии Андреем Бабишем.

«Мы видим, что происходит в Белоруссии, сомневаемся в справедливости итогов (президентских) выборов в этой стране. Белорусы хотят свободы и демократии, они заслужили это. Необходимо, чтобы гражданские активисты получили право на свободное выражение своих мнений и чтобы они были защищены от жестоких действий силовых структур», — сказал Помпео, передает РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.
Сразу после этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения Тихановской. В первом политик заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно и назвала себя слабой женщиной. Во втором — призвала поддерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон. При этом очевидно, что Тихановская читала на камеру записанный заранее текст. Блогеры обратили внимание, что интерьер в помещении, где проводилась запись, напоминает кабинет председателя ЦИК Лидии Ермошиной. По мнению сторонников Тихановской, заявление было записано под давлением.
С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».
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Комментарии 3
В мире , Кавказ , США , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Лидия Ермошина , Центризбирком России , РИА Новости , Прага , Чехия
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