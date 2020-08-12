Помпео заявил о праве белорусов на свободу и демократию 

«Мы видим, что происходит в Белоруссии, сомневаемся в справедливости итогов (президентских) выборов в этой стране. Белорусы хотят свободы и демократии, они заслужили это. Необходимо, чтобы гражданские активисты получили право на свободное выражение своих мнений и чтобы они были защищены от жестоких действий силовых структур», — сказал Помпео, передает РИА «Новости».