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Стрельба на поражение: страшные подробности протестов в Бресте 

Павел Тиунов 1 час назад
Стрельба на поражение: страшные подробности протестов в Бресте
Фото: ТАСС
В Бресте белорусские милиционеры открыли стрельбу из табельного оружия по протестующим, сообщает Telegram-канал Baza. Информацию подтвердила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.
По ее словам, правоохранители повстречали на одной из брестских улиц компанию агрессивных молодых людей с кусками арматуры в руках. Протестующие напали на милиционеров, которые, защищаясь, сначала несколько раз выстрелили в воздух, а затем были вынуждены направить оружие в сторону оппонентов. В результате один из нападавших был ранен.

«Оружие было применено на поражение для защиты жизни и здоровья сотрудников», — приводят журналисты слова Чемодановой.

В Белоруссии, как сообщал «Рамблер», на протяжении нескольких дней не стихают акции протеста против результатов президентских выборов. По данным Центризбиркома, победу в голосовании одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Сторонники оппозиционных кандидатов выразили несогласие с заявлением ЦИКа, посчитав, что выиграла ближайшая преследовательница Лукашенко Светлана Тихановская.
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В мире , Светлана Тихановская , Ольга Чемоданова , Александр Лукашенко , МВД
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