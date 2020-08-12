Стрельба на поражение: страшные подробности протестов в Бресте 

В Бресте белорусские милиционеры открыли стрельбу из табельного оружия по протестующим, сообщает Telegram-канал Baza. Информацию подтвердила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.
По ее словам, правоохранители повстречали на одной из брестских улиц компанию агрессивных молодых людей с кусками арматуры в руках. Протестующие напали на милиционеров, которые, защищаясь, сначала несколько раз выстрелили в воздух, а затем были вынуждены направить оружие в сторону оппонентов. В результате один из нападавших был ранен.
«Оружие было применено на поражение для защиты жизни и здоровья сотрудников», — приводят журналисты слова Чемодановой.
В Белоруссии, как сообщал «Рамблер», на протяжении нескольких дней не стихают акции протеста против результатов президентских выборов. По данным Центризбиркома, победу в голосовании одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Сторонники оппозиционных кандидатов выразили несогласие с заявлением ЦИКа, посчитав, что выиграла ближайшая преследовательница Лукашенко Светлана Тихановская.