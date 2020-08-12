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«Мы работаем»: Лукашенко наносит ответный удар 

Артём Кульша и ещё 10 15 минут назад
«Мы работаем»: Лукашенко наносит ответный удар
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание для обсуждения акций протеста, которые проходят в стране. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, Лукашенко выиграл выборы, набрав более 80% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.
Сегодня белорусский президент собрал совещание для обсуждения проходящих акций. В ходе него он назвал важнейшими задачами, стоящими в настоящее время перед органами власти, в частности, а может, и прежде всего Советом безопасности, защиту конституционного строя, обеспечение безопасности граждан и нормального функционирования государственных органов управления.
Утром Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам развития пищевой промышленности. В ходе него он сообщил, что предприятия Белоруссии сохранили рабочие места и экспортный потенциал в непростых условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Крестьяне работают как никогда хорошо. Есть мясо, молоко, сахар и прочее. Все страны закрылись и свою экономику остановили. Мы работаем. Вперед! Продавайте. Нужно шевелиться», — добавил он.

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В мире , Александр Лукашенко
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