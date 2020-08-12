«Мы работаем»: Лукашенко наносит ответный удар 

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, Лукашенко выиграл выборы, набрав более 80% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.

Сегодня белорусский президент собрал совещание для обсуждения проходящих акций. В ходе него он назвал важнейшими задачами, стоящими в настоящее время перед органами власти, в частности, а может, и прежде всего Советом безопасности, защиту конституционного строя, обеспечение безопасности граждан и нормального функционирования государственных органов управления.

Утром Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам развития пищевой промышленности. В ходе него он сообщил, что предприятия Белоруссии сохранили рабочие места и экспортный потенциал в непростых условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.