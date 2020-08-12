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Фронт национального спасения: противники Лукашенко наступают 

Павел Тиунов 1 час назад
Фронт национального спасения: противники Лукашенко наступают
Фото: РИА Новости
Белорусский политик Валерий Цепкало, который изъявлял желание баллотироваться в президенты страны, но не прошел регистрацию, заявил о формировании «Фронта национального спасения республики Беларусь». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Первоочередной задачей организации Цепкало поставил мобилизацию народа на борьбу против насильственного захвата власти в стране Александром Лукашенко. Еще одна цель Фронта — борьба за идеи национальной независимости, свободы и демократии республики. Наконец, политик пообещал защитить белорусов от «массовых и силовых фальсификаций со стороны властей».
В видеообращении Цепкало рассказал, что в настоящее время он ездит по странам СНГ, обсуждая вопрос формирования Фронта с белорусскими диаспорами. Пот его словам, соотечественники выражают огромную заинтересованность в деятельности организации.

«Мы должны требовать освобождения всех политзаключенных, амнистию для всех «экономических» осужденных, и мы должны требовать проведения честных, прозрачных выборов, где наши голоса не будут воровать», — заявил политик.

Представители Фронта, отметил Цепкало, будут связываться с лидерами других стран, чтобы организовать проведение саммита по ситуации в Белоруссии.
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Комментарии 2
В мире , Валерий Цепкало , Александр Лукашенко
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