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Еще одна страна объявила о возобновлении полетов в Россию 

Алиса Селезнёва 24 минуты назад
Еще одна страна объявила о возобновлении полетов в Россию
Фото: РИА Новости
Казахстан с 17 августа поэтапно возобновляет международные полеты в ряд государств, в том числе и в Россию. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

«С учетом рекомендаций Министерства здравоохранения РК, уровня эпидемиологической обстановки, согласно карте Всемирной организации здравоохранения, с 17 августа поэтапно возобновляются международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию», — пояснили в ведомстве.

При этом в сообщении подчеркивается, что для выполнения полетов в Россию «требуется разрешение с российской стороны».

«Количество рейсов по международным маршрутам будет выполняться на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении и в зависимости от коммерческой загрузки воздушных судов на каждом маршруте», — отметили в министерстве.

«Рамблер» писал, что 1 августа Россия начала возобновлять международное авиасообщение, которое было приостановлено с 27 марта из-за пандемии COVID-19. Первые самолеты с путешественниками отправились в Великобританию (Лондон), Танзанию (Занзибар) и Турцию. Также с 1 августа Россия и Абхазия взаимно открыли границы.
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В мире , Минздрав РФ , ВОЗ
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