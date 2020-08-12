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Замороженные креветки с COVID попали на прилавки 

Павел Тиунов 29 минут назад
Замороженные креветки с COVID попали на прилавки
Фото: РИА Новости
Китайские таможенники выявили коронавирусную инфекцию на упаковках белых креветок, пришедших из Эквадора, сообщает РИА Новости. Примечательно, что тесты самих морепродуктов показали отрицательный результат.
Заявление об итогах исследования сделал начальник отдела безопасности импортированных продуктов главного таможенного управления Китая Би Кэсинь.
По его словам, была изучена партия южноамериканских белых креветок эквадорского производства. Пробы, как сообщал «Рамблер», взяли еще 3 июля. В результате следы СOVID-19 были обнаружены на трех упаковках товара с внешней стороны. Позже подтвердилось «заражение» еще двух упаковок.
Однако пробы, взятые с самих морепродуктов и с внутренней стороны упаковок, показали отрицательный результат. Эксперты предупредили, что инфекцией могут быть заражены контейнеры, в которых перевозится товар.
Они также пришли к выводу, что сотрудники трех предприятий из Эквадора, которые поставляют свою продукцию по всему миру, не в полной мере соблюдают требования санитарной безопасности. В связи с этим китайские таможенники приняли решение отозвать у этих компаний лицензию на ведение деятельности в Китае, а также на время запретить ввоз в страну их товара.
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В мире , Федеральная таможенная служба , РИА Новости , Эквадор
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