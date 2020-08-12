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Atlanticо (Франция): Европа столкнулась с белорусской дилеммой 

ИноСМИ 44 минуты назад
Европа столкнулась с белорусской дилеммой
Фото: Reuters
У западного возмущения двойные стандарты. Белорусам простят все, если только это поможет противостоять России, считает геополитик Александр дель Валль. В интервью изданию он поделился своим видением противоречивой политики ЕС. Почему Евросоюз готов вмещаться в ситуацию в Ливане, но не в Белоруссии?
Эммануэль Макрон отправился в Ливан после того, как в стране произошло чрезвычайное происшествие. Это заставляет задуматься о подобной инициативе и роли ЕС в международной политике.
«Атлантико»: Почему Евросоюз готов вмешаться в ситуацию в Ливане, но не в Белоруссии?
Александр дель Валь: Франция вмешивается в ситуацию в Ливане, чтобы спасти оказавшуюся на грани голода страну. Вопрос реформ пока что не поднимался только потому, что президент Франции Эммануэль Макрон знает, что они станут обязательным условием выделения МВФ оговоренных 11 миллиардов евро.
В Белоруссии складывается совершенно иная геополитическая обстановка. Международное сообщество боится вмешиваться, поскольку довольно тем, что белорусский диктатор продолжает противодействовать империализму Москвы. Европа осознала прошлые ошибки: ее вмешательство на Украине в поддержку проевропейского движения повлекло за собой радикальную реакцию России с последующей аннексией Крыма. Европейское руководство надеется, что Белоруссия в перспективе сблизится с ЕС, чтобы дать отпор российским попыткам аннексии. Таким образом, (циничная) реальная политика Европы заключается в том, чтобы мириться с происходящим в Белоруссии.
— Как ситуация в Белоруссии указывает на европейские противоречия?
— У западного возмущения двойные стандарты. ЕС демонизирует всех, кто осуждают нелегальную иммиграцию, но закрывает глаза на тех, кто прогибаются перед арабскими диктатурами, Китаем, Венесуэлой, Хезболлой… Национал-коммунистический популизм белорусского диктатора в свою очередь не вызывает никакой реакции.
Первая причина этого геополитического лицемерия — НАТО. С самого формирования организации у нее был четко определенный враг — Россия. И она готова пойти на сделку хоть с самим дьяволом, если это навредит Москве. Белорусам простят все, как в прошлом украинским неонацистам или хорватским «борцам за свободу» в Сербии 1990-х годов, если только это поможет противостоять России.
Вторая причина не связана с первой, хотя и дополняет ее: это политкорректность. В европейских организациях сформировалась своеобразная патология, которая сводится к тому, чтобы неизменно видеть в других лучшее. Точно такие же двойные стандартны, черно-белый подход и глупость наблюдаются во французской политике. Убитый полицейский во Франции — пустяк, погибший цветной преступник в США — страшная трагедия.
— Как ЕС может выйти из этого идеологического и политического тупика?
— Со структурной точки зрения, ЕС никогда не сможет быть внушающим доверие игроком, суверенным участником международной политики, пока остается сателлитом НАТО. Я не против НАТО, но Европа не может быть просто американским рынком сбыта и территорией прав человека без собственной идентичности и суверенитета. Оборона Европы до сих пор в руках американцев. Пока НАТО определяет, кто является другом, а кто — врагом Европы, ЕС может принимать решения только по согласованию с американцами. Евросоюз — единственное геополитическое образование в мире, которое разрушает суверенитет, не создавая новый. Европа — континент без силы, воли, стремления утвердить и защитить свою идентичность и историю. Европа до сих пор остается ничейной землей в плане суверенитета.
Александр дель Валль (Alexandre Del Valle) — геополитик, преподаватель международных отношений в Университете Метца и бывший сотрудник газеты France Soir.
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Комментарии
В мире , Европа , СНГ , Эммануэль Макрон , ЕС , Международный валютный фонд , Хезболла , НАТО , Ливан , Москва , Франция
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