ЕС может ввести «жесткие санкции» против Минска 

По словам члена Еврокомиссии Виргиниюса Синкявичюса, в ЕС могут дать «очень жесткий ответ» на действия белорусских властей против участников акций протеста. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Мы уже видим такие предложения, что, скорее всего, нужно будет дать очень жесткий ответ на действия Белоруссии после выборов», — пояснил он.
Синкявичюс также назвал самыми эффективными мерами индивидуальные санкции, отметив при этом, что в ЕС в настоящее время обсуждаются «разные варианты».
Как сообщал «Рамблер», массовые акции протеста и столкновения протестующих с силовиками начались в Белоруссии с 9 августа после окончания голосования на выборах президента страны. Согласно данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко. Однако его главная соперница Светлана Тихановская не признала результаты голосования. Позднее стало известно, что она покинула Белоруссию после семичасового задержания, и получила литовскую визу.