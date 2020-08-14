«Московские кукловоды использовали меня»

Российский эксперт, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев назвал бредом слова члена инициативной группы бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Юрия Воскресенского, который в эфире государственного телеканала "Беларусь 1" заявил, что принимал деньги от московских политологов за "дестабилизацию ситуации" в республике.

"Беларусь 1" вечером в четверг показал в эфире признания Воскресенского, который заявил на камеру, что познакомился с политологом Дмитрием Болкунцом, уже позже тот представил его коллеге Андрею Суздальцеву. По словам Воскресенского, за денежное вознаграждение ему предложили "общаться и дальше на предмет изучения общественно-политической ситуации в Республике Беларусь", сам Болкунец якобы рассказал ему о намерении дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране накануне выборов.

По утверждению Воскресенского, Болкунец "достал при встрече 30 тысяч рублей из личных средств со словами "на демократию" и посоветовал их передать для закупки лазерных указок на случай применения насилия со стороны ОМОНа". Увидев последние события, происходящие в республике, Воскресенский "решил обратиться с повинной" в КГБ, где и изложил все имеющиеся у него сведения о правонарушении, поняв, что его использовали "в качестве пешки втемную московские кукловоды".

"Я потрясен интеллектуальными способностями белорусского КГБ, которое вложили это в уста этого человека. Я его знаю, видел его один раз, знакомились с ним на ходу. Он похудел в два раза за два дня — можете себе представить, что с ним творили? Совершенно черное лицо. Его, конечно, пытали. В этой ситуации можно вложить в уста все что угодно", — сказал Суздальцев РИА Новости.

По его словам, абсурдна сама идея о том, чтобы "купить на 30 тысяч рублей лазерных указок и свергать ими режим Лукашенко".

"Всякая работа должна иметь какое-то качество, блеск — даже лгать. Надо лгать так, чтобы это было красиво, понятно, не вызывало сомнений, а не выдумывать какой-то бред", — добавил эксперт.

Суздальцев отметил, что Дмитрий Болкунец — известный публицист и белорусский политолог.

"Мы никогда не получали — ни он, ни я — от российского государства ни копейки и никогда не хотели брать ни от кого деньги", — подчеркнул он.

"Они уже не знают, что придумать. Найти каких-то "кукловодов", хоть как-то привязать Москву. Глупости, никого они не найдут из Москвы, никаких кукловодов", — заключил он.

Ранее госагентство Белта сообщило, что в Белоруссии установлены факты причастности штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико к беспорядкам в республике. Штаб в ответ на эти обвинения заявил о приверженности мирным и законным методам.

В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял выдвигавшийся на президентский пост Виктор Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ.

Бабарико-старший сначала обвинялся в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Но 24 июля ему было предъявлено новое обвинение: статья "дача взятки" переквалифицирована на более тяжелую "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы".

В прошлое воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК , отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.

Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.