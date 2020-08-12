Крыму и Министерство иностранных дел ( МИД Украины направило ноту протеста МИД России в связи с военными учениями Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России Севастополе . Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

Учения ЧФ в Крыму и Севастополе начались, как сообщал «Рамблер», позавчера. Сегодня МИД Украины распространил комментарий в данной связи. В нем Крым и Севастополь названы временно оккупированной Россией территорией Украины, а учения ЧФ там — незаконными, демонстрацией Россией своей военной мощи, иллюстрацией ее сознательных шагов по эскалации напряженности в азово-черноморском регионе и очередным свидетельством ее пренебрежения нормами и принципами международного права и законодательства Украины.

Ведомство осудило Россию за это, потребовало от нее немедленно прекратить эти действия и направило соответствующую ноту протеста в российский МИД.

27 июля МИД Украины передал МИД России ноту протеста в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада по случаю Дня ВМФ. В сообщении его пресс-службы об этом были использованы выражения, аналогичные тем, что были использованы в сегодняшнем.