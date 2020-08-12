Комментируя ситуацию в республике, политик заявил, что в настоящее время у белорусских властей наблюдается агония.

Жириновский выразил уверенность, что больше выборов с участием Лукашенко в Белоруссии не будет, если россияне перестанут «держать этого дармоеда, нахлебника, иждивенца».

«Он будет вынужден покинуть страну в ближайшие годы», — написал лидер ЛДПР.

Он отметил, что среди российских политиков Лукашенко поддерживают представители КПРФ в лице лидера партии Геннадия Зюганова . Он отметил, что это в очередной раз подтверждает мысль о том, что «коммунистам нужна диктатура».

«Размах уже не тот, но стиль чувствуется», — подчеркнул Жириновский.

Ранее, как сообщал «Рамблер», представители ЛДПР заявили, что выборы в Белоруссии были проведены как в Средневековье, а президенту страны Александру Лукашенко следует не праздновать победу, а плакать, поскольку он остался без поддержки избирателей.