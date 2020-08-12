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Украина приготовилась к возвращению Крыма и Донбасса 

Lenta.ru и ещё 1 29 минут назад
Украина приготовилась к возвращению Крыма и Донбасса
Фото: РИА Новости
Украинская специальная рабочая группа разработала «концепцию правосудия переходного времени» для Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Это очень важный документ, потому что, с одной стороны, он дает украинским гражданам на оккупированных территориях понять, что они не брошены и не забыты, сами они получат помощь от государства, когда война закончится, их обидчики будут наказаны, а с другой — напоминает предателям и перебежчикам о том, что они обязательно понесут ответственность и предстанут перед судом за измену родине», — сказал собеседник издания, отметив, что возвращение Крыма и Донбасса «домой с каждым днем все ближе».

Работа над документом началась в августе 2019 года. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что концепция прояснит, какой будет жизнь людей после восстановления контроля над Крымом и частью территории Донбасса. Окончательный вариант документа пока не опубликован, но уже известны некоторые подробности.
На основании концепции должны привлекаться к ответственности люди, совершившие преступления против украинского государства. Также с помощью документа будут рассчитаны размеры компенсаций за утраченное имущество, регулироваться вопросы амнистии и восстанавливаться органы правосудия. Кроме того, предусматривается запрет на занятие любых государственных должностей для работавших на руководящих постах в неподконтрольных Киеву районах Донбасса или Крыма.
Окончательный вариант «концепции правосудия переходного времени» поступил на рассмотрение в офис президента Украины. В случае одобрения она будет опубликована целиком. Источник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией, предположил, что это может произойти в ближайшее время.
В июне Владимир Зеленский заявил, что россияне рано или поздно почувствуют стыд за присоединение Крыма в 2014 году. Он отметил, что без его возвращения в состав Украины будущие поколения граждан двух государств не смогут нормально общаться.
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.
Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), провозгласивших независимость от Киева после насильственной смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Москва отвергает претензии Киева.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , ЕС , Киев , Республика Крым
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