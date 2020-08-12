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Названо число задержанных на акциях протеста в Белоруссии 

Lenta.ru 43 минуты назад
Названо число задержанных на акциях протеста в Белоруссии
Фото: РИА Новости
МВД Белоруссии назвало число задержанных на массовых акциях протеста в ночь с 11 на 12 августа. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.
Задержано более тысячи человек, открыто еще 17 уголовных дел. В министерстве также сообщили о протестных акциях в 25 населенных пунктах.
Также, по данным ведомства, произошло пять умышленных наездов автомобилистов на сотрудники правоохранительных органов. В Бресте группа молодых людей с арматурой атаковала силовиков, они произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего открыли огонь на поражение, один человек ранен. В Жабинке в милицейскую машину бросили бутылку с зажигательной смесью.
Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа. Участники не согласны с официальными результатами президентских выборов, по которым победил Александр Лукашенко, и требуют проведения новой, честной процедуры голосования. Демонстрации вылились в столкновения с ОМОНом. Задержаны несколько тысяч человек, десятки пострадали. Возбуждены уголовные дела. Официально подтверждена смерть одного протестующего.
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В мире , Александр Лукашенко , МВД
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