250 женщин вышли в знак протеста в центре Минска

В Минске женщины в белой одежде с цветами и открытками выстроились в цепочку у Комаровского рынка в знак протеста против жестоких действий правоохранителей в ходе массовых акций в белорусской столице.
По данным Telegram-канала Nexta, на площадь пришли 250 женщин. Собравшиеся выразили солидарность с пострадавшими демонстрантами.
"Мы пришли с открытыми руками, без оружия. Так же, как и другие мирные протестующие. Насилие идет только с одной стороны", — цитирует канал участницу акции.
Милиция попросила собравшихся разойтись. Женщины положили цветы, покидая площадь, некоторые уходили, заложив руки за голову.