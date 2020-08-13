«Больше никакой перезагрузки с Россией!»

Foreign Policy (США) категорически не согласен с теми, кто в открытом письме призвал к переосмыслению американско-российской политики. Список его претензий к Автор статьи вкатегорически не согласен с теми, кто в открытом письме призвал к переосмыслению американско-российской политики. Список его претензий к России велик, характеристики «поведения» нашей страны крайне жестки, а рекомендации по поводу отношений с ней в будущем откровенно циничны.

Вашингтону не стоит уговаривать себя в очередной раз смириться с агрессией Москвы

Большинство критиков говорят, что президент США Дональд Трамп слишком мягок к России и не желает критиковать российского президента Владимира Путина , например, за вмешательство в выборы, назначение награды за убийство солдат США или продолжение агрессии в отношении Украины . Поэтому поразительно, что такое большое количество опытных и уважаемых экспертов по внешней политике США критикуют подход его администрации к России как слишком жесткий, призывая вместо этого в открытом письме к «переосмыслению» американско-российской политики.

Несмотря на всю эту череду событий, президент Барак Обама пришел к власти, надеясь на «перезагрузку» отношений с Россией, чем разочаровал Грузию, территории которой так и остались под оккупацией, а также таких союзников США как страны Прибалтики, Польша и Чешская Республика, боявшихся, что российская агрессия продолжится. Решение, принятое администрацией 17 сентября 2009 года — в день 70-й годовщины советского вторжения в Польшу в 1939 году — постараться наладить более тесное сотрудничество с Россией, переписав планы США по ракетной обороне, еще больше шокировали их союзников Польшу и Чехию.

Итог? В 2014 году Россия незаконно отняла украинский Крым, начала войну на востоке Украины и поддержала химические атаки сирийского лидера Башара Асада на его собственный народ. Позднее Москва изменила своему обещанию следить за вывозом химического оружия из Сирии, активизировала шпионаж за Соединенными Штатами, предприняла попытку государственного переворота в Черногории, обстреляла военные корабли США с истребителей и попыталась убить российского двойного агента Сергея Скрипаля с помощью химического оружия в Великобритании. В начале 2014 года администрация Обамы ввела санкции против России. Вот вам и перезагрузка.

Несмотря на поведение России, Трамп, как и его предшественники, тоже старался быть открытым для улучшения отношений с ней.

Даже рискуя подкрепить обвинения в сговоре с Россией, Трамп попытался показать, что Соединенные Штаты готовы наладить отношения, когда ее поведение исправится. Но в отличие от предыдущих, эта администрация США также с самого начала сильно давила на Россию, например, вводя дополнительные санкции, помогая Украине смертоносным оружием, сократив дипломатическое присутствие России в США с целью уменьшить ее возможности шпионажа, активизировав военные учения и маневры с Грузией, Украиной и странами Прибалтики, обвиняя Россию в нарушении Договора о ракетах средней и малой дальности, а также передвинув американские войска в Польшу и Румынию.

Но поведение России так и не поменялось. В 2020 году война России против Украины все еще идет. Страна до сих пор оккупирует часть Грузии, продолжает конфронтацию с Соединенными Штатами по поводу Венесуэлы и Сирии, по имеющейся информации платит боевикам Талибана (организация запрещена в России) за убийство американских солдат, а также по-прежнему пытается вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах и Европе. В собственной же стране Путин раздавил оппозицию и прессу, а также нашел способ оставаться у власти минимум до 2036 года.

На фоне этого послужного списка агрессий России и множества безуспешных попыток администрации США работать совместно поразительно, что в преддверии очередных выборов в США снова высказываются аргументы в пользу необходимости еще одной перезагрузки отношений с Россией, вне зависимости от того, пойдет ли Трамп на свой второй срок, или кандидат от демократов Джо Байден начнет первый.

Фундаментальная ошибка, характерная для аргументов такого типа состоит в убеждении, что действия Путина определяет политика США. Но это не так.

Авторы открытого письма утверждают, что мы должны иметь дело с Россией такой, «как она есть». Действительно, именно это мы и должны. Россия «как есть» — это все более авторитарное государство, настроенное проявлять агрессию по отношению к своим соседям, расширять свое разрушительное влияние на Ближнем Востоке и Азии и стратегически ослаблять и раскалывать Европу и НАТО.

К концу периода работы каждой из нескольких последних администраций США президенты убеждались, что давать отпор России — жизненно необходимо. И вместо того, чтобы переосмыслять эту позицию в начале каждого нового президентского срока, пора признать, что Россия агрессивна по своим собственным причинам. Вместо перезагрузки Запад должен проявить терпение, последовательно и постоянно оказывая на Россию давление и противоборствуя ее атакам, а также поддерживая тех граждан России и соседних государств, что стремятся к свободе, демократии и безопасности. На этот раз России, а не Западу, пришло время пересмотреть свою политику.