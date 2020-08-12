9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко . Он набрал более 80% голосов избирателей. Тихановская занимает второе место с более чем 10% голосов. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.

Вчера Линкявичюс сообщил, что Тихановская уехала в Литву после семичасового задержания в Белоруссии. В тот же день она сама рассказала, что уехала в Литву к своим детям, и призвала граждан Белоруссии не подвергать свои жизни опасности, противостоя милиции на площадях.

«Поговорил с Тихановской. Она в хорошем настроении. Она выступит в ближайшее время», — написал глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы в твиттере сегодня.