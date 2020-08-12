Украинцы поучают белорусов, которые обогнали их во всем

Главред (Украина) направлен в сторону украинских «советчиков», многие из которых годами грабили казну Украины, а теперь озаботились демократическими правами в соседней Сарказм изданиянаправлен в сторону украинских «советчиков», многие из которых годами грабили казну Украины, а теперь озаботились демократическими правами в соседней Белоруссии , которая «с запасом впереди».

Есть два варианта того, как Украине стать лучше: девальвировать успехи других или заняться собственными достижениями.

Вся украинская часть ленты Фейсбука забита сожалениями, советами, предложениями, как быть и что делать Белоруссии. Тон немного снисходительный, общее настроение приподнятое.

Коротко напоминаю — вы даете советы стране, которая с запасом впереди. В стране отличные дороги. Хорошая связь. Эмиграция находится в нормальных значениях. Национальная валюта сейчас практически стабильна. Внутренний рынок растет.

Причем советчики, выражающие озабоченность и поддержку, пока непонятно кому, никогда не были в Белоруссии и размышляют стереотипами, пытаясь девальвировать успехи других, пока нет собственных достижений.

Напоминаю также важную деталь — Белоруссия прошла эпидемию без карантина и не останавливала экономику, именно поэтому ожидается, что падения не будет — приблизительно 0 минус 1% по итогам года. Да и инвестиции в почти 10-миллионную страну составили за последний год около 10 миллиардов долларов. В Украину — 2,5 миллиарда, при населении в четыре раза больше. Это коротко, для сравнения.

Не все в Белоруссии идеально, очень много госсектора в экономике, но я имею опыт инвестиций туда и два производства в Минске и в Гомеле. По уровню технологичности заводы-партнеры находятся с запасом впереди многих заводов в нашей индустрии.

Причем люди, рассказывающие про то, как должна быть самостоятельна Украина, немедленно дают советы, как должна развиваться Белоруссия. Совок закончился, но совки живы и из каждого аккаунта дают свои многозначительные рекомендации. Прежде чем давать советы рекомендую навести порядок у себя, а потом уже высказывать озабоченность, что там у соседей.

Особенно, конечно, нравятся советчики пять лет грабившие бюджет, а теперь озаботившиеся свободами у соседей.

Подъезд свой почистите, вместе с двором и лифтом, а потом геополитические советы раздавайте.

Есть два варианта, как стать лучше: девальвировать успехи других или заняться собственными достижениями. Второе сложнее, но эффективнее. А девальвация — любимая игра всех неудачников.

Выберете время и поезжайте в идеально чистый Минск, посмотрите на все своими глазами, увидите насколько Фейсбук отличается от реальной жизни!

Братьям-белорусам искренне желаю спокойствия и стабильного развития.