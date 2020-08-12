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Запад обвинили в событиях в Минске 

Артём Кульша 33 минуты назад
Политика Европейского союза (ЕС) в отношении Белоруссии — одна из причин того, что белорусский президент Александр Лукашенко сохранит власть. Об этом сообщает Handelsblatt.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов избирателей. После окончания голосования на президентских выборах в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.
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«Белорусская оппозиция дерзка — надо иметь немало смелости, чтобы противостоять убийственному режиму в Минске», — сообщило позавчера немецкое издание Handelsblatt.

При этом оно выразило уверенность, что дерзость не поможет оппозиции свергнуть Лукашенко по трем причинам: белорусы лишены протестного гена, Россия не бросит Лукашенко, а сам он способен предотвратить раскол в своем окружении царскими наградами.
Handelsblatt объяснило богатство режима Лукашенко тем, что Евросоюз импортирует из Белоруссии товары на миллиарды евро.
Также оно высказало мнение, что успешность протеста зависит от его массовости, способности оппозиции к затяжной борьбе и готовности Запада содействовать ему.

«Вероятность этого (содействия Запада. — Прим. ред.) мала — ЕС слишком боится конфронтации с Россией», — подытожило издание.

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В мире , Видео , Александр Лукашенко , ЕС , Handelsblatt , Минск
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