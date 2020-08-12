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Handelsblatt (Германия): Запад несет часть ответственности за трагедию в Минске 

ИноСМИ 49 минут назад
Белорусская оппозиция дерзка. Чтобы не признать победу на выборах правящего страной с 1994 года диктатора Александра Лукашенко, за которого якобы проголосовали 80% избирателей, и противостоять убийственному режиму в Минске, надо иметь немало смелости. Впрочем, все это никак не поможет против «батьки», как часто называют Лукашенко. И тому есть три причины.
Во-первых, у населения Белоруссии нет этого «протестного гена», который есть у жителей соседней Украины, где сотни тысяч человек несколько месяцев протестовали против подтасовок результатов выборов и коррумпированных президентов и в итоге добились честных перевыборов.
Во-вторых, уход авторитарного правителя (не исключено, что с летальным исходом) будет возможен только в случае, если внутри всемогущих спецслужб возникнет раскол. А пока диктатор Лукашенко в состоянии по-царски вознаграждать свое окружение, не отбирая у него прибыльные «подработки», ни о какой смене режима, надежду на которую выражают западные СМИ, не может быть и речи.
Бельгия и Нидерланды обратились к Белоруссии
Смена режима будет возможна, если Лукашенко «бросят» зарубежные страны, в первую очередь, конечно, его главный экономический партнер — Россия. Но кремлевский владыка Владимир Путин очень заинтересован в своем «вассале» у собственных западных границ. Чем сильнее будет давление со стороны оппозиции, тем более зависимым будет минский властитель от Москвы.
Тот факт, что Лукашенко до сих пор не испытывает финансовых проблем, связан, однако, в частности, с тем, что страны ЕС по-прежнему импортируют из Белоруссии товары на миллиарды евро. В такой ситуации традиционная критика подтасовки результатов выборов никак не поможет. Если против режима и его (экономических) «пособников» не ввести эффективных санкций, то все останется, как прежде.
Протесты против выборов (будь то в самой Белоруссии или за ее пределами) есть с того момента, как Лукашенко впервые сфальсифицировал результаты выборов. И хотя в этот раз «пропасть» между официальными результатами и реальностью еще более очевидна, чем на прошлых выборах, теперь все зависит от способности оппозиции к затяжной борьбе и от того, выйдут ли люди в массовом порядке на улицу, как это произошло на Украине. А также от того, сможет ли Запад подкрепить свои слова делами.
Вероятность этого мала. ЕС попросту слишком боится дальнейшей конфронтации с «большим соседом» Россией, если решит усилить давление на маленькую Белоруссию. При этом, однако, побороться за эту страну стоило бы, причем не только ради демократии для всех людей. В экономическом плане эта страна также представляет большой интерес — хотя бы потому, что в Белоруссии хорошо развита отрасль информационных технологий, в которой трудятся десятки тысяч молодых инженеров и специалистов по компьютерной технике.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ЕС , Handelsblatt , Германия , Минск
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