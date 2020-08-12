Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Белоруссии запретили торговлю пиротехникой 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 13 40 минут назад
В Белоруссии запретили продажу пиротехники
Фото: РИА Новости
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии ввело запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиям, которые используют участники акций протеста.

«В связи с постановлением Совета министров, просим субъекты торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Белоруссии», — сообщает БелТА со ссылкой на министерство.

По данным ведомства, введение запрета предусмотрено постановлением Совета министров от 11 августа «Об обороте пиротехнических изделий». Документ вступил в силу с 12 августа.
Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. Сразу после этого она внезапно покинула страну и призвала сторонников прекратить уличные протесты. По мнению ее сторонников, на Тихановскую было оказано давление.
С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В НАТО осудили насилие против протестующих в Белоруссии В НАТО осудили насилие против протестующих в Белоруссии В Минске начали задерживать оппозиционеров В Минске начали задерживать оппозиционеров Мобильный интернет и соцсети разблокировали в Белоруссии Мобильный интернет и соцсети разблокировали в Белоруссии
Комментарии
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Центризбирком России , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Видео
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
00:34
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
В мире Происшествия
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
02:03
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
Армия
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
00:22
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
Происшествия
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
01:56
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
В мире
Откровения торговца детьми попали на видео
08:50
Откровения торговца детьми попали на видео
Происшествия
Появилось видео упавшего на ребенка потолка
02:48
Появилось видео упавшего на ребенка потолка
Происшествия
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
00:40
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
00:55
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
00:11
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
01:54
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение