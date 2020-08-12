В Бресте задержали подростков с дымовыми шашками

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Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали подростков с дымовыми шашками и петардами, которые они хотели применить против полицейских.

«Сотрудники УВД Брестского облисполкома задержали двух 17-летних парней с дымовыми шашками, петардами», — сообщает БЕЛТА.

Уточняется, что в их камуфлированных рюкзаках также были нож, бинокль, каски и т.д.

«По предварительной информации, весь арсенал предназначался для противодействия сотрудникам органов внутренних дел», — добавили в агентстве.

Ранее СМИ сообщили о задержании координаторов беспорядков в Минске.